Giulia Penna chi è e quali sono le sue canzoni più amate

(Di giovedì 19 settembre 2024) Cantante, influencer e personalità amatissima sul web.è tra i nuovi concorrenti di Tale e Quale Show, programma che anche quest’anno vedrà la conduzione di Carlo Conti. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei. Chi èRomana, classe 1992,è una cantante, attrice e influencer appassionata di musica fin da bambina. A 12 anni ha iniziato ad avvicinarsi agli strumenti imparando a suonare la chitarra e il pianoforte da autodidatta oltre a prendere lezioni di ballo e di canto. Nel 2014, dopo aver partecipato al Festival di Castrocaro, si propone per i provini di X Factor con la canzone We Found Love: una performance che però non ha convinto i giudici a farla proseguire nell’avventura del talent.non si perde d’animo e apre un canale YouTube, in cui, grazie alle suee qualche parodia, ottiene un successo notevole.