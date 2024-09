Francesco Boccia chi è il marito di Nunzia De Girolamo | Tra noi un colpo di fulmine

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024)diDe, è un politico italiano attualmente capogruppo del Partito Democratico al Senato Nel 2019 arriva l’incarico da Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel governo Conte II; negli anni successivi, quelli segnati dalla pandemia di Covid-19,è stato coordinatore dei rapporti tra Governo, Regioni ed enti locali durante il periodo del lock-down per affrontare la crisi sanitaria. Nel 2023, in seguito all’elezione di Elly Schlein come nuova segretaria del PD, viene eletto capogruppo del partito al Senato. Oltre alla carriera politica,si è anche distinto in veste di ricercatore, economista nonché autore di pubblicazioni scientifiche riguardo agli enti locali italiani.