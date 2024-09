Flutter scommette anche sul Sesana Il colosso irlandese prende tutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dopo le voci sulla trattativa uscite a metà agosto, è arrivata l’ufficialità dell’acquisizione di Snaitech da parte diEntertainment per 2,3 miliardi di euro. Ildelle scommesse sportive online porta a termine l’operazione raggiungendo il proprio scopo sul mercato italiano, quello di conquistare la leadership del gaming. La mission è iniziata con la transazione a cavallo tra 2021 e 2022 che gli ha permesso di acquisire il 100% di Sisal da Cvc Capital Partners Fund VI per 1,9 miliardi di euro: aggiungendo Snaitech al "pacchetto",diventa così ufficialmente il primo player in Italia con una quota di mercato pari a circa il 30%.