Fedez pubblica un brano contro Tony Effe | Diss svelato in L’infanzia difficile di un benestante

(Di giovedì 19 settembre 2024)non lascia spazio a dubbi e mette fine alle speculazioni suling con, suo ex amico e collega. Il rapper ha deciso di affrontare direttamente la questione,ndo un nuovointitolato “di un” sul suo canale YouTube, in cui espone apertamente i motivi della rottura con. SSocial everso Dopo giorni di frecciatine sui social, dove entrambi si erano scambiati messaggi indiretti sui propri profili Instagram,ha deciso di passare all’attaccondo il pezzo. Nelaffronta questioni personali, tra cui i messaggi inappropriati inviati daalla moglie Chiara Ferragni, gli insulti razziali e presunte bugie. Una delle frasi più dirette delè: “, mi fai i dispetti, che c*o ti aspetti?”.