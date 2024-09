Diretta maltempo Marche | ad Ancona esonda l’Aspio allagata la parte sud della città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre 2024 – Anche nellecresce la paura per l’ondata diche sta colpendo il versante adriatico. La Protezione civile ha infatti emesso un’allerta arancione per la regione costiera e collinare, e gialla per quanto riguarda il settore appenninico e il restoregione. Adè straripato il torrente Aspio, con il conseguente allagamento di buonameridionalee la chiusura di diverse strade. La frazione di Paterno è al momento difficilmente raggiungibile. Intorno alle 7, è stato invece riaperto il tratto compreso traNord e Loreto in direzione Pescara, precedentemente chiuso a causa degli allagamenti causati dalle forti piogge. Rimane ancora chiusa invece la stazione diSud in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bologna. Le notizie in tempo reale