De Rossi la situazione è precipitata dopo l’intervista di Totti e la frase Daniele è un parafulmine

(Di giovedì 19 settembre 2024) De, ladie laè un». È quel che scrive Repubblica con Matteo Pinci. Deè semplicemente un riflesso. Lo specchio che restituisce l’immagine esatta della Roma di oggi. Il proprietario americano Dan Friedkin ha abbandonato la casa dei Parioli e s’illude di gestire una società in cui a comandare davvero oggi è una manager greca che per anni ha amministrato l’Olympiacos per il controverso armatore Evangelos Marinakis. La cosa più importante per Lina Souloukou, 41enne amministratrice delegata arrivata ad aprile del 2023, è mantenere il controllo: quando ha ascoltatodia Sky, poco più di una settimana fa, ha creduto che qualcuno volesse toglierglielo dalle mani.