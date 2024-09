Cosa sono i Tupperware?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 19 settembre 2024)è il nome dell’azienda, e per estensione dei prodotti commercializzati, specializzata nella produzione di contenitori alimentari per il frigo. Le caratteristiche principali di questi contenitoridue:realizzati in polietilene, un materiale simile alla plastica, solitamente utilizzato in ambito bellico. E la distribuzione che avviene attraverso i famosi Party, ovvero le dimostrazioni a domicilio.porta il nome del fondatore, il chimico Earl Silas Tupper, che nel 1946, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, lanciò sul mercato la famosa Wonderlier Bowl, ovvero la Ciotola Meraviglia, la cui particolarità era appunto il tappo a strappo che la rendeva completamente ermetica. Permettendo al cibo contenuto di rimanere fresco più a lungo. Nonostante l’apparente successo iniziale, dopo poco tempo il prodotto fu ritirato dal mercato.