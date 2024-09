Champions League Manchester City-Inter 0-0

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 19 settembre 2024) (Adnkronos) – Prova autorevole e di grande maturità da parte dell’che pareggia 0-0 acontro il, giocando alla pari con i campioni d’Inghilterra. All’Etihad Stadium la squadra nerazzurra riesce a contrastare efficacemente gli attacchi degli ‘Sky Blues’, per poi rendersi pericolosa in più di un’occasione dalle parti di Ederson. Il primo tentativo del partita è dei padroni di casa con Grealish che, al 4?, mette in mezzo per Haaland, anticipato con tempismo da Bastoni. Gli ospiti rispondono due minuti dopo con Taremi che serve Thuram, tiro in diagonale parato da Ederson. Al quarto d’ora l’trova spazio alle spalle della difesa del, ancora una volta Taremi per Thuram ma la conclusione del francese è debole. Al 19? primo acuto di Haaland servito da Savinho, colpo di testa del norvegese, para Sommer.