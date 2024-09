Champions League chiude l’Atalanta | che sfida all’Arsenal!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) La coppa dalle grandi orecchie sconfina, in questo nuovo format, anche nel giovedì che in genere è dominato da Europae Conference. Anche in questa terza parte della prima giornata saranno moltissimi le sfide che impegneranno tante partecipanti a questa competizione. Dopo aver visto le performance di Juventus, Milan, Inter e Bologna, toccherà alscendere in campo per esordire ufficialmente in questa rinnovata UEFA. La Dea giocherà la prima partita in casa contro un avversario forte ed estremamente affascinante: a Bergamo arriverà, infatti, l’Arsenal di Mikel Arteta., la Dea contro i Gunners: un incrocio affascinante (Credit foto – DAZN)Una squadra forte e stimolante che, campione in carica dell’Europadopo aver strapazzato il Bayer Leverkusen nella finale della scorsa annata, può però sconfiggere.