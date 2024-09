Cercapersone e walkie talkie esplosi in Libano una lectio magistralis di spionaggio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Quando i sentimenti di pietà avevano vigore e si era costretti a fare il possibile per salvare vite umane, si era abituati a sentir dire “prima le donne e i bambini”. In un momento storico in cui la vita umana vale meno di niente, si immaginano i super agenti del Mossad che urlano “prima ie poi le ricetrasmittenti”. E così è stato. Gli episodi che hanno reso “scoppiettante” la situazione insegnano una evoluzione del duello tra Israele e organizzazioni terroristiche. E non parliamo di proiezione verso chissà quali tecnologie offensive, ma di cambio di passo nelle modalità di azione. Quel che è accaduto è tecnicamente primordiale ma si profila come unain materia di intelligence e di “gaeshi” o contromisure come nel judo.