Autunno italiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Con l’arrivo dell’, la natura italiana si veste di tonalità calde e avvolgenti, trasformando il paesaggio in una tavolozza di rossi, gialli e arancioni. È una stagione magica, ricca di tradizioni legate ai frutti della terra e alla celebrazione del ciclo della vita. In questo contesto, le dimore Relais & Châteaux offrono agli ospiti un'occasione unica per vivere esperienze autentiche, dove gastronomia, benessere e cultura locale si fondono armoniosamente. Dal Nord al Sud della penisola, ogni soggiorno diventa un viaggio attraverso la ricca eredità enogastronomica e culturale italiana. In molte regioni d’Italia, l’segna l'inizio della raccolta delle olive, una pratica che affonda le sue radici nella storia millenaria del Mediterraneo.