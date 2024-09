Aspettando Napoli-Juventus con Michele Padovano

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’ex attaccante (anche) di, opinionista Sky, è intervenuto su 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’. Più facile fare il calciatore, il direttore sportivo o il cronista? “Sicuramente il calciatore! Pensi solo ad allenarti ed a giocare, non hai ruoli di responsabilità come quello del direttore sportivo”.In previsione di Juve-di sabato, qual è la favorita? “E’ difficile fare pronostici. Secondo me, hanno operato benissimo nel calciomercato, sono le migliori. Thiago Motta ha fatto delle scelte importanti, quale la cessione di Chiesa. Poi, sa che la Juve non è un contesto in cui ci si accontenta, non si nasconde dietro un dito. In casa, invece, si vede la mano di Conte, ma non escludo che possa tornare ad un centrocampo a cinque”.