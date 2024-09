Alluvione Emilia Romagna l’Ordine dei Geologi | Basta polemiche politiche

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ravenna, 19 settembre 2024 – “Le precipitazioni simili all’evento del maggio 2023, a Modigliana la situazione sarebbe addirittura peggiore. Determinate aree vicine ai fiumi che noiconosciamo benissimo sono difficilmente difendibili dalle alluvioni, ora ci vuole coraggio, il coraggio di dirsi le cose in faccia, il coraggio per chi ha sempre rifiutato l’idea del cambiamento climatico di ammetterlo, il coraggio di smettere di fare, il coraggio di fare azioni sul territorio drastiche, e il cittadino capisca che qui ci vorranno anni per risolvere in parte i problemi”. E’ l’intervento del presidente deldeidell’, Paride Antolini, in merito all’(l’ennesima) in corso nella regione. Nelle prossime ore, Antolini si recherà presso i luoghi colpiti.