Verso Juve-Napoli c’è un indizio sulla formazione | le ultimissime

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Manca sempre meno alla prossima sfida di campionato di Serie A per il, che nel pomeriggio di sabato è atteso All’Allianz Stadium per il match contro lantus. In casaregna decisamente l’entusiasmo dopo una continuità che, finalmente, sembra essere ritrovata. Contro il Cagliari, gli azzurri hanno messo a segno il terzo successo di fila, dato che non si verificava addirittura dalla stagione del terzo Scudetto. Ma sono anche i segnali che incoraggiano i tifosi azzurri e lo stesso Antonio Conte, che spera frattanto di allungare la sua striscia positiva anche in vista del prossimo match del campionato di Serie A, contro lantus. Sabato, gli uomini dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale sono attesi All’Allianz Stadium in un match che è sempre sentito all’ombra del Vesuvio.