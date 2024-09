Salute indagine | 1 italiano su 2 teme Alzheimer ma solo 1 su 10 conosce malattia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set. (Adnkronos) - Unsu 2di poter soffrire diin futuro, ma appena 1 su 10 dichiara di essere molto informato sulla. Non mancano gli ottimisti: 4 italiani su 5 sono convinti che la ricerca possa portare a terapie efficaci. E' quanto emerge da un'condotta per conto di Airalzh (Associazione italiana ricerca), presentata oggi a Roma al ministero dellain occasione della conferenza stampa per celebrare i primi 10 anni dell'attività di ricerca medico-scientifica di Airalzh Onlus. L', di Walden Lab con il supporto operativo di Eumetra MR, si è basata su un campione di 800 soggetti, rappresentativo degli italiani di età pari o superiore ai 40 anni.