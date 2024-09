Quante persone soffrono di intolleranza al lattosio?

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’alè una condizione ampiamente diffusa in tutto il mondo, ma spesso sottovalutata. Molti nesenza nemmeno rendersene conto, attribuendo i sintomi a problemi digestivi generici. Tuttavia, comprenderesono realmente affette da questa condizione può aiutare a far luce su una problematica che influisce quotidianamente sulla vita di milioni di. In questo articolo esamineremo la prevalenza dell’ala livello globale, analizzeremo i principali gruppi a rischio e forniremo informazioni su come gestire la condizione. Cos’è l’al? Per capiredial, è importante prima comprendere cos’è l’al