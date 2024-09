Preso in stazione con 83 grammi di hashish | pusher in manette

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Bergamo. Addosso aveva 83die 250 euro: un cittadino del Gambia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è finito innell’ambito di un controllo congiunto tra la Polizia locale di Bergamo e gli agenti della squadra Volanti della questura. Intorno alle 14 di lunedì 16 settembre, le pattuglie erano impegnate in un servizio di prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti in. In prossimità della pensilina numero uno dellaautolinee si trovava un gruppo di extracomunitari i quali, alla vista delle divise, hanno cercato di disperdersi. La maggior parte di loro sono stati fermati e identificati e uno in particolare ha mostrato segni di nervosismo.