Milano ruba il portafoglio a un anziano turista francese in via Vitruvio | arrestato in diretta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 settembre 2024 – Gli agenti di Polizia dilo hanno sorpreso mentreva ila undi 79 anni, in viaall’altezza dell’incrocio con piazza Duca D’Aosta. Per questo motivo un cittadino romeno di 42 anni è statonella serata di lunedì.a unin viaNella circostanza, l’uomo, approfittando di un momento favorevole, utilizzato una cartina geografica per coprire la mano. Tutto questo a pochi giorni dalla conferma dicome la città meno sicura d'Italia. Il poco gratificante primato è stato certificato dall'Indice della Criminalità 2024 pubblicato oggi dal Sole 24 Ore. Con oltre 7mila segnalazioni ogni 100mila abitanti nel 2023 il capoluogo lombardo è la città con il maggior numero di reati denunciati. Seguono Roma e Firenze.