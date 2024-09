Milan travolto dal Liverpool Minuto 70 il fermo immagine che condanna Fonseca Esonero inevitabile? | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Al 70', il risultato sul campo dice1,3. Ma è una grafica in sovrimpressione a far impallidire anche il più ottimista dei tifosi rossoneri: i tiri in porta sono fin qui 19 per i Reds e appena 2 per i padroni di casa, 11 a 1 quelli in porta. Un disastro in mondovisione al debutto stagionale in Champions League. Un bilancio che forse nemmeno rende alla perfezione il dominio tattico, agonistico, tecnico e soprattutto psicologico degli uomini di Arne Slot sulla squadra allenata da Paulo, ripiombata nel dramma sportivo dopo il brodino del 4-0 al Venezia di sabato scorso e a pochi giorni dal derby contro l'Inter. Una partita cruciale per la stagione, ma soprattutto per il futuro dell'ex tecnico del Lille. E le sei sconfitte di fila nei precedenti della stracittadina, all'improvviso, rischiano di diventare l'ultimo dei problemi.