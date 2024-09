Migranti l’Olanda chiede l’esenzione dalla solidarietà obbligatoria Ue Commissione | Serve riforma dei Trattati ma non è in vista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il governo olandese aveva annunciato l’intenzione di far valere al più presto una clausola di non partecipazione (opt-out) alle nuove norme europee su immigrazione e asilo. E infatti a Bruxelles è arrivata la lettera con cui i Paesi Bassi chiedonopolitica comune approvata a maggio dopo un iter pieno di ostacoli durato quattro anni. “Ho appena informato laeuropea che desidero l’opt-out in materia di migrazione per i Paesi Bassi. Dobbiamo nuovamente occuparci della nostra politica di asilo”, ha scritto su X la ministra per l’Asilo, Marjolein Faber. Un’iniziativa con la quale, secondo il leader dell’ultradestra olandese, Geert Wilders (nella foto) la ministra, che fa parte del suo partito, “sta scrivendo la storia”. Di sicuro c’è che mai uno stato fondatore dell’Ue aveva avanzato una richiesta simile.