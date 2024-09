L’Inter apre la campagna europea con il remake della finale di Istanbul | il City per riscattare Monza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) A un anno e tre mesi da quella notte sfortunata e amara,ha la possibilità di rifarsi contro il Manchester, che avinse per la prima volta nella propria storia la Champions League nel 2023 battendo inproprio i nerezzurri. Le due squadre tornano ad affrontarsi e aprono con i fuochi d’artificio la fase del girone del nuovo format, una partita subito cruciale quella di Etihad per partire col piede giusto nel torneo, ma che ovviamente è la peggiore possibile, visto che l’avversaria è di livello stellare, in casa quasi ingiocabile e con Haaland giunto alla quarantesima presenza nella coppa più prestigiosa e fin qui in grado di segnare già 41 gol. Alle difficoltà intrinseche di questa partita, ci si mettono altre situazioni collaterali che rischiano di complicare le cose per Simone Inzaghi.