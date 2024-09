Lacrime e dolore per Lucio Bruni | Continueremo a suonare per lui

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) C’erano i suoi amici, i colleghi artisti con gli strumenti in mano, i suoi allievi. Ma soprattutto c’era la sua musica ad accompagnarlo nell’ultimo viaggio. Varie centinaia di persone hanno partecipato ieri pomeriggio alle esequie di Luciano ‘, affermato pianista e musicista modenese, morto improvvisamente sabato a 63 a causa di un malore. Nella cappella della Terracielo Funeral Home, i componenti storici del suo gruppo, il ‘Free Quintet’, hanno intonato le canzoni che più piacevano a: ‘Over the Rainbow’, un pezzo strumentale del nuovo disco in uscita e ‘St. Thomas’ di Sonny Rollins, "la ‘sigla’ di chiusura di ogni nostra jam session, e tutti si sono commossi, ritrovandoin quelle note", afferma il chitarrista Cesare Vincenti, amico fraterno di, e componente del gruppo.