Insieme per pulire il Molo sud

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Si torna ailSud. Sabato 28 settembre alle 9.15, la suggestiva passeggiata sambenedettese sarà teatro di una nuova iniziativa ambientalista promossa dai volontari locali dell’associazione ’Plastic Free’. L’attività, che consiste nella pulizia della scogliera che si trova a ridosso della passeggiata deldai residui di plastica, ha l’obiettivo di contrastare l’inquinamento marino, in particolare quello causato dal polistirolo delle cassette di pesce utilizzate dalle imbarcazioni. Queste cassette, spesso, si sgretolano in acqua, finendo sia in mare che, successivamente, spinte dalle correnti verso le scogliere, creando un notevole accumulo di rifiuti. Questa iniziativa rappresenta la seconda operazione di pulizia organizzata dall’associazione ’Plastic Free’ alsud di San Benedetto del Tronto.