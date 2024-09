Il ciclone Boris travolge l’Italia | un morto Nubifragi e allagamenti le news sul maltempo in diretta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 settembre 2024 – Italia ostaggio del. Il, atteso e annunciato, si è abbattuto da ieri su buona parte del Paese.e alberi caduti si segnalano soprattutto nel centro e sud Italia. Situazione particolarmente delicata in Emilia-Romagna e Marche, dove è stato chiuso un tratto di A14. Disagi anche Puglia e nel Basso Tirreno, con danni in Campania. Unnel Foggiano: il corpo senza vita di un vigile del fuoco, disperso da ieri sera, è stato trovato questa mattina dai sommozzatori. Era all’interno della sua auto, trascinata via dalla corrente mentre il caporeparto era impegnato nelle operazioni di soccorso. Le previsioni meteo indicano ancora 48 ore diintenso, mentre nel weekend è atteso un colpo di coda dell’estate.