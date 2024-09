Grinduro weekend in bicicletta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La manifestazione ciclisticatornerà in Italia nel27-29 settembre e si svolgerà a Massa Marittima. "– spiegano gli organizzatori – è unall’insegna del divertimento e della passione per la bici gravel, per il cibo e per la musica. Il format vincente di, che ha conquistato molti ciclisti nel mondo, combina i migliori elementi di una gara enduro in mtb con quelli di una corsa in stile gravel ed aggiunge una bellissima atmosfera da festival. Le altre tappe del circuito 2024 si sono svolte in Germania, Pennsylvania e Francia mentre l’ultima si terrà in Giappone.Italy è un tour indimenticabile di circa 100 chilometri che attraversa i migliori tratti sterrati e singletrack della Maremma.