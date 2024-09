Grandi cult della storia del cinema tornano nei The Space Cinema

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 18 settembre 2024)delnei TheCon l’arrivo dell’autunno 2024 è tutto pronto per il ritorno del Grandenei The. Per tutti coloro che vogliono rivivere le emozioni dei film deiregisti, riscoprire delle pietre miliari o immergersi nelle atmosfere dei, Theper tutta la stagione autunnale offre una ricca proposta. Dal 23 al 25 settembre, in occasione del 50° anniversario dall’uscita, torna in sala “Non aprite quella porta”, in versione originale con i sottotitoli in italiano e restaurata in 4K, ilhorror di Tobe Hooper che sconvolse una generazione. A Newt, nel Texas, qualcuno ha profanato alcune tombe, amputando gli arti e la testa ai cadaveri. Le autorità sono allertate, ma sembrano incapaci di venirne a capo.