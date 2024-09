Golf Bmw Pga Championship al via | cinque italiani in gara al quinto Major

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Da sempre il Bmw Pgaè uno dei tornei simbolo del DP World Tour, da molti giocatori equiparato a un. Si tratta del terzo deieventi delle Rolex Series e prende il via il 19 settembre sul percorso del Wentworth Club, a Virginia Water in Inghilterra. Il montepremi, stellare per il tour europeo, è di nove milioni di dollari e prima moneta di 1.530.000 dollari. Il field è di grande qualità e avrà. Matteo Manassero e Francesco Molinari hanno vinto larispettivamente nel 2013 e nel 2018 e arrivano al torneo con sensazioni differenti. Con loro Guido Migliozzi, Edoardo Molinari e Andrea Pavan in un contesto che comprende nove giocatori tra i primi 30 della classifica mondiale e complessivamente 15 tra i top 50.