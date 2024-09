Fondi | Bimbi italiani in fuga dalle classi a maggioranza indiana

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 settembre 2024 – “La preside dell’Istituto Aspri ha deciso di tornare sui suoi passi e rimodulare le tredi prima elementare: saranno ognuna composta da 12 alunni stranieri e 6. La decisione della dirigente, messa sotto pressione dalla forte presenza di bambini stranieri, va incontro anche alle richieste della comunità straniera e di quella italiana, grazie all’opera di sensibilizzazione che stata fatta in questi giorni“. Lo dice all’Adnkronos Beniamino Maschietto, sindaco di(in provincia di Latina) dopo il caso della scuola Aspri denunciato dalla locale comunità, che denunciava una vera e propriada parte delle famiglie italiane. Cos’è successo Nello stesso edificio,ospita due scuole elementari: la Alfredo Aspri, in cui si è registrato l’episodio segnalato, e l’Amante, dove in molti hanno deciso di trasferirsi.