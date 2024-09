Foggia morto vigile del fuoco | travolto dall’acqua durante un’operazione di soccorso Antonio Ciccorelli stava per andare in pensione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Era intervenuto, assieme ai colleghi, per aiutare degli automobilisti rimasti in panne dopo essere stati sopresi dalla bomba d’acqua che ha colpito ilno, quando l’auto di servizio è stata travolta dalle acque ed è finita in un canale. Il corpo didel, 59 anni, è stato ritrovato senza vita questa mattina (18 settembre). I pompieri erano partiti daper eseguire le operazioni di. A quanto si apprende, il cadavere dell’uomo è stato ritrovato in un canale che costeggia la statale 89 tra San Severo e Apricena. Il corpo del 59enne è stato trascinato dalle acqua per 700 metri e poi recuperato dai sommozzatori. Con l’uomo, nell’auto, c’era anche un collega che è riuscito a salvarsi ed è stato trasportato, non in pericolo di vita, all’ospedale Masselli Mascia di San Severo.