Eleganza sobria nuance neutre e linee essenziali si incontrano nella nuova collezione Clips autunno inverno 2024 2025

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 18 settembre 2024) È indubbio che il quiet luxury, tendenza esplosa qualche stagione fa all’insegna di forme apparentemente semplici, tinte unite e materiali di altissima qualità, non smetta di affascinare. Soprattutto perché ha riportato in primo piano un concetto diche mette la sobrietà al centro di tutto. La sostanza conta più della forma e solo a un occhio più attento non sfugge la preziosità e la perfezione sartoriale dei capi. Ed è proprio da questo concetto di base che nasce la. Per poi andare oltre i limiti del trend, aggiungendo tocchi strategici per affermare la personalità del brand. La donna dellastagione, infatti, mixa sapientemente rigore, identità e femminilità. Esaltando l’tà del bello, sottraendo tutto ciò che è superfluo grazie a tessuti pregiati,sinuose e sovrapposizioni inaspettate.