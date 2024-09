Dopo De Rossi tocca a Juric | visti i predecessori non sarà facile

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Capitan futuro è rimasto senza futuro. Nel calcio le bandiere ormai durano meno di un gelato fuori dal freezer. La Roma ha usato e gettato anche Daniele Re, l’ultima delle sue leggende,che già Francesco Totti aveva fatto una brutta fine. Ingaggiato a gennaio come parafulmineil fallimento dell’idea Mourinho, riconfermato per tre stagioni, non è andato oltre la quarta giornata di campionato. La Roma è partita male, addirittura peggio del Milan, con tre punti in quattro partite, d’accordo. Ma cacciare un allenatore a cui era appena stato fatto firmare un contrattato triennale è un vero nonsenso. E non prendetevela con gli italiani. Questa volta la volubilità dei presidenti nostrani non c’entra nulla.