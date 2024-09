Dieci anni di Brebemi | 12 miliardi di benefici diretti ha migliorato l’accessibilità e stimolato il turismo locale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sono stati presentati mercoledì 18 settembre in Regione Lombardia i risultati di una ricerca riguardante le ricadute dirette e indirette di A35-Aleatica a 10dall’apertura al traffico. Lo studio è stato elaborato da AGICI, società di ricerca e consulenza riconosciuta a livello nazionale come riferimento in particolare nel settore delle infrastrutture. All’evento hanno partecipato tra gli altri Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche Regione Lombardia; David Díaz Almazán, Amministratore Delegato di Aleatica; Matteo Milanesi, Direttore Generale A35SpA e Cristiana Molin, Presidente CAL (Concessioni Autostradali Lombarde).