Bruttissimo incidente sulla Statale 89 | violento impatto auto-tir c' è un ferito grave

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) E' di unil primo e parziale bilancio dell'stradale avvenuto poco fa, lungo la89, all'altezza dello svincolo per San Giovanni Rotondo, in direzione Manfredonia.Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato untra un suv e un mezzo