Arrow Stephen Amell contro le prese in giro di Peacemaker | Hanno trattato la nostra serie come me*da

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L'attore non ha gradito affatto una presa insulla suacontenuta nella prima stagione dello show con John Cenaha spesso parlato diritiene che all'verse non sia stato dato il rispetto che meritava da parte della Warner Bros. né all'epoca in cui andava in onda né successivamente alla sua conclusione. Ladi show televisivi DC della CW non è mai stata incorporata nel DCEU e alla fine ha raggiunto una propria fine senza cerimonie né clamore con le cancellazioni di Batwoman e Legends of Tomorrow. Nella prima stagione di, il Christopher Smith di John Cena prendeva addirittura indiversi supereroi DC, tra cui proprio Green. Confermando di non essere un fan