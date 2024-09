Zero Assoluto dopo il tour nei club i concerti evento al Forum d’Assago e Londra

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Manca poco all’inizio delneidegliche annunciano anche un concertoale uno aper il 2025 Gli, il duo romano composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi sono in partenza con un nuovoneiche prenderà il via il 10 ottobre e si preparano per un 2025 pieno di emozioni.l’annuncio dell’speciale all’Unipoldi Milano previsto per l’ 1 marzo 2025, comunicano il loro primo concerto ache si terrà il 12 marzo 2025 all’Oslo Hackney. Il concerto all’Unipoldi Milano sarà un’occasione imperdibile per rivivere un pezzo di storia della musica italiana, di quegli anni in cui i millennials hanno vissuto la loro adolescenza cantando le strofe e i ritornelli dei brani che ormai sono diventati dei nuovi classici italiani entrando nel vocabolario di più generazioni.