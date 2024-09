X Correre la storia sul circuito dei 4 imperatori varato il piano traffico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione della IX edizione della manifestazione “Xlasuldei 4”, in programma sabato 21 settembre, vigerà il seguente dispositivo del: chiusura alveicolare ed istituzione dei divieti di sosta con tabellina aggiuntiva “rimozione coatta” per il giorno 21 settembre, dalle ore 19:00 a fine manifestazione, sui seguenti percorsi cittadini: via Traiano, via del Pomerio, via Ennio Goduti, corso Garibaldi, via Torre, via Episcopio, via Manfredi di Svevia, via Teatro Romano, via Gesù Bambino di Praga, via San Filippo, via San Cristiano, via Port’Arsa, via Torre della Catena, via Appio Claudio, via Ponte Leproso, via Santa Clementina, via Gennaro De Rienzo, ponte Tibaldi, via Parrocchia Nuova, via Carlo Torre, via Bosco Lucarelli, via Porta Nuova, via Porta Rufina, via Gaetano Rummo, piazza Orsini, piazza ...