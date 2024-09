WWE | Strowman vs Reed sinonimo di distruzione ne fa le spese anche il ring

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 17 settembre 2024) Da qualche settimana i due colossi di Raw Braune Bronsonsono ingaggiati in una battaglia senza esclusione di colpi. La loro rivalità sembrava conclusa quando l’australiano ha schiantato contro una macchina, ma The Monster Among Men già la settimana dopo, pur fasciato, è tornato sul. Tolta la parentesi covid, che ha tenutolontano da Raw una settimana, i due hanno incrociato ancora le loro strade e questa notte a Raw era previsto un altro match tra i due, che però non è stato disputato. Impossibile fermarli Pronti via,ha lanciatocontro il paletto e le corde alte delsi sono staccate dal sostegno.si è poi preparato fuoriper il suo “treno”, ma prima di colpiresi è visto volare addosso un fan pescao dalla prima fila.