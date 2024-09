Traffico Roma del 17-09-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione rallentamento e corre sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare perintenso dalla Caterina e l’abbia mentre in carreggiata esterna le cose dalla Prenestina e la Tiburtina incolonnamenti sul tratto Urbano della A24Teramo verso la tangenziale est e sulla diramazione disud da Torrenova al Raccordointenso su tutte le solare in entrata acon cuore sulla via Flaminia da Labaro a via Due Ponti è lungo la Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe altri file sulla Aurelia da Malagrotta a via Aurelia Antica nel quad code sulla via del mare e Sulla via Ostiense Tra Acilia e Vitinia infine allerta meteo gialla della Protezione Civile oggi sul Lazio Si prevedono piogge isolate anche a carattere di rovescio o temporale per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito ...