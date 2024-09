Torna la festa di Borgo Palazzo | oltre 800 anni di storia e 200 botteghe protagoniste

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 17 settembre 2024) Bergamo. Domenica 22 settembreladi, a Bergamo, con800die 200nti. L’iniziativa, giunta alla 14esima edizione, proporrà una giornata fra shopping, musica ed eventi. Si troveranno negozi aperti, dj-set e animazione musicale, aree sport, giochi e gonfiabili per bambini, street food, show ed esibizioni lungo la via. Il villaggio-laboratorio di Confartigianato Bergamo Una giornata all’insegna della creatività e del divertimento per tutti i bambini e le bambine è in programma domenica 22 settembre 2024 alla XIV edizione delladel, l’evento tradizionale promosso dall’Associazione “Ledi”.