Sara e Fabio lasciano Temptation | lui perdonato lei si tiene le corna

(Di martedì 17 settembre 2024) La seconda puntata diIsland di martedì 17 settembre 2024 ha riservato colpi di scena inattesi per la coppia formata daMascaro eEl Moudden, che, nonostante le tensioni, hanno deciso di continuare la loro storia. Ma il loro viaggio nei sentimenti è stato tutt'altro che tranquillo, culminando in un falò di confronto infuocato. Nel pinnettu,ha ascoltato una conversazione del fidanzato che ammetteva candidamente come il loro rapporto stesse viaggiando su due binari diversi. Una confessione pesante per, già scossa dalle critiche di. Nel video, il ragazzo spiegava di non sentirsi pronto a conoscere la famiglia di lei, accusandola di avere una "vita disordinata": si sveglia tardi, non si prende cura della casa, e i suoi comportamenti non rispecchierebbero l'ideale di donna che ha sempre desiderato.