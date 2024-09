Quando torna in campo la Juventus in Champions League? Data e prossima avversaria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Alle 21:00 di mercoledì 2 ottobre lasfiderà il Lipsia in Germania in occasione della seconda giornata della fase campionato di2024/2025. Dopo la partita casalinga contro il PSV, la squadra bianconera scenderà inalla RB Arena con l’obiettivo di conquistare i tre punti in trasferta. Di fronte un avversario da non sottovalutare: il Lipsia supera la fase a gironi dida due stagioni consecutive ed è pronta a mettersi in gioco contro le big d’Europa in un format innovativo. Com’è noto da questa edizione, i 36 club partecipano ad un’unica lega in cui la classifica comprenderà tutte le squadre. Secondo il nuovo formato, le varie formazioni giocheranno otto otto squadre diverse, giocando metà delle partite in casa e metà in trasferta.