Prima edizione italiana del premio tutto al femminile una parata di astri nascenti e solide certezze della musica del nostro Paese

(Di martedì 17 settembre 2024) Milano, 17 set. (askanews) – L’importanza di ricordare e sostenere il valore delle donne nella. E’ questo l’obiettivo di Billboard Women in Music, la prestigiosa cerimonia di premiazione promossa dalla rivista americana e organizzata da Billboard Italia, che ogni anno celebra le donne più influenti dell’industriale e che per lavolta si è tenuta in Europa, lunedì 16 settembre, presso lo storico Teatro Manzoni di Milano, uno dei simboli culturalicittà.