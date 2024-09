Nino D’Angelo | Conte si fa rispettare | chiede tanto e dà tantissimo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 17 settembre 2024), cantante e tifoso del Napoli, ha parlato a Il Mattino. Il noto cantante ha parlato dei protagonisti di questa estate e sicuramente della stagione azzurra. Parole di elogio pere per De Laurentiis. Diverse, per il caschetto biondo, le belle sorprese anche tra i calciatori. Di seguito quanto dichiarato al quotidiano napoletano.: “Antonioè il migliore acquisto che ha fatto il Napoli“ Così il cantante: “Antonioè il migliore acquisto che ha fatto il Napoli. Un mastino. Uno senza giacca e cravatta. Con i giocatori fa come mia madre quando mi comportavo male: diceva “stasera abbuschi” e io mi rimettevo in riga. Il migliore acquisto degli ultimi 20 anni. Dà mentalità alla squadra e tiene testa con personalità alla società.