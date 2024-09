Nelle reazioni lo stupore è bipartisan | Dare una continuità al suo lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Una pioggia diè arrivata dal mondo politico e sindacale alla notizia delle dimissioni di Mario Sommariva. Insieme all’effetto sorpresa e agli elogi sull’operato del presidente dell’Adsp, è immediatamente emersa la necessità di proseguire la programmazione e lo sviluppo del sistema portuale spezzino. E proprio la comunità portuale (attraverso Andrea Fontana, Alessandro Laghezza, Bruno Pisano, Salvatore Avena Giorgia Bucchioni) ne ha elogiato l’operato. "Vero e leale, impeccabile il suosvolto in questi anni a favore del nostro porto. La sua figura è stata apprezzata non solo per le sue competenze tecniche e conoscenze approfondite, ma anche per il suo straordinario valore umano. La sua presenza ha significato molto per tutti noi, e la sua guida è stata fondamentale per il continuo sviluppo e miglioramento del sistema portuale".