Missili Nato contro la Russia Biden frena Starmer ma l’Europa tira dritto

(Di martedì 17 settembre 2024) Da un lato, i dubbi degli Stati Uniti stanno spingendo il Regno Unito are sul via libera all’uso delle armi occidentali in territorio russo per evitare il rischio di un’escalation; dall’altro, l’Unione Europea, anziché cogliere l’opportunità per imporsi come forza mediatrice tra Ucraina e, preferisce insistere con l’invio di armi a Kiev e si appresta a votare una risoluzione che potrebbe eliminare le restrizioni all’uso deiforniti a Volodymyr Zelensky. Insomma, sull’aumento del coinvolgimento nel conflitto e del supporto alla causa ucraina, la compattezza dell’Occidente si è frantumata.