L’ultimatum di Draghi all’Ue | Debito comune per generare 800 miliardi l’anno o l’Europa perderà la sua libertà – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 17 settembre 2024) Da Strasburgo – O I leader europei trovano il modo di800di euro di nuove risorse, anche con l’emissione di, opresto la propria. È l’appello ultimativo che Marioha lanciato oggi di fronte alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Mezz’ora di speech in cui l’ex premier ed ex governatore della Bce ha nuovamente snocciolato i contenuti del suo rapporto sul futuro della competitività dell’Unione presentato per la prima volta la scorsa settimana a Bruxelles. Decarbonizzazione, sovranità tecnologica, difesa:ha spiegato ai “nuovi” 720 europarlamentari perché secondo la sua analisi l’Ue rischia di rimanere stritolata dalla concorrenza internazionale e dall’aggressività delle potenze imperialiste, e ha disegnato il suo appello a investire massicciamente in quei tre settori.