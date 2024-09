L’Europa annega ma in Italia si continua a scherzare sul freddo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 17 settembre 2024) Mentre inqualcuno nella classe dirigente scambia il clima con il meteo e ironizza sul, nelcentrale si vivono giorni di angoscia e distruzione. La tempesta Boris ha scatenato una furia d’acqua che ha travolto intere regioni, lasciando dietro di sé un bilancio sempre più pesante di vittime, sfollati e danni. Al momento, le cifre parlano di almeno 15 morti: sei in Romania, cinque in Polonia, tre in Austria e uno nella Repubblica Ceca. Nella Repubblica Ceca, quattro persone risultano disperse, tre delle quali travolte da un fiume mentre erano in auto nella città di Lipová-lázne. È una corsa contro il tempo, con i soccorritori che lottano instancabilmente contro le acque tumultuose. Il bilancio della devastazione: morti, dispersi e città sommerse In Austria, la situazione è apocalittica. La Bassa Austria, che circonda Vienna, è stata dichiarata zona disastrata.