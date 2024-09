La cerimonia del tè | l’infuso che rende più belli i capelli

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 17 settembre 2024) Il tè, in particolare quello verde, è sempre più incluso in diversi prodotti per la cura dei, grazie ai molteplici benefici che dona alla chioma. Ma si può utilizzare anche a casa, direttamente sui. Unadi bellezza da replicare per averepiù sani e luminosi. Gli insospettabili benefici del tè per iCome si usa? Basta immergere due bustine di tè in una tazza di acqua calda per 5 minuti. Una volta raffreddato, bisognerà lavare icon lo shampoo e versare l’infuso sulla testa, massaggiando la cute e le radici. Tra i benefici, il tè verde e quello nero prevengono la perdita dipoiché la caffeina è una molecola importante per inibire il DHT, ovvero l’ormone responsabile della perdita dei