Juventus Chiellini al pranzo Uefa con i dirigenti del PSV

(Di martedì 17 settembre 2024) Prima uscita pubblica da dirigente dellaper Giorgio. L’ex difensore e capitano bianconero, tornato in società con un ruolo a stretto contatto con l’ad Maurizio Scanavino ed il presidente Gianluca Ferrero, sta rappresentando il club durante il consuetoa poche ore dalla sfida di Champions League contro il Psv.si è presentato al ristorante “Del Cambio”, in piazza Carignano a Torino, insieme al dirigente Francesco Calvo per incontrare i colleghi olandesi.ricopre da ieri il ruolo di Head of Football Institutional Relations. “Giorgio lavorerà a diretto riporto dell’amministratore delegato Maurizio Scanavino iniziando così un percorso manageriale, che lo vedrà impegnato nel rappresentare il Club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali.