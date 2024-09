Instagram lancia gli account per adolescenti | filtri e restrizioni per la sicurezza Ecco come funzionano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 17 settembre 2024) Meta annuncia una rivoluzione sudedicata agli. La società ha fatto sapere che sta per introdurrededicati ai teenager, che prevedono un limite al tempo di utilizzo dell’app,sui messaggi,per parole e frasi offensive e contenuti che possono visualizzare. La novità promette “una nuova esperienza per gli, guidata dai loro genitori” e ha una tempistica stringente: “Prevediamo di trasferire glinegliper teenager entro 60 giorni negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e Australia, e di iniziare nell’Unione europea più avanti nel corso di quest’anno. Glidi tutto il mondo – ha fatto sapere la società – inizieranno ad avere accesso agliper teenager a gennaio”.